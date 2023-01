Ryanair rehausse sa prévision de bénéfice après des fêtes meilleures qu'attendu

Londres (awp/afp) - La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a annoncé mercredi revoir à la hausse la prévision de son bénéfice après impôts pour l'année fiscale qui s'achèvera au 31 mars, grâce à un pic plus fort qu'attendu pendant les fêtes de fin d'année.

Le transporteur irlandais anticipe désormais un bénéfice après impôts de l'ordre de 1,325 à 1,425 milliard d'euros, contre 1 à 1,2 milliard d'euros auparavant.

La réalisation de ces prévisions dépendra "lourdement" de l'absence au quatrième trimestre d'événements perturbateurs, liés au Covid-19 ou à la guerre en Ukraine par exemple, précise la société dans un communiqué.

Ryanair anticipe un bénéfice après impôts de près de 200 millions d'euros au troisième trimestre (achevé le 31 décembre 2022) en raison d'une forte demande pour la première fois depuis trois ans pendant les vacances de fin d'année.

L'entreprise s'attend à subir une perte au quatrième trimestre, qui s'achève le 31 mars, car celui-ci ne comprend pas les fêtes de Pâques, et en raison d'un récent affaiblissement du trafic et des prix au départ du Royaume-Uni et sur les liaisons entre l'Irlande et les aéroports régionaux britanniques.

Quant à la prévision de trafic sur l'année, elle reste inchangée, à 168 millions de passagers.

La publication des résultats du troisième trimestre est attendue le 30 janvier.

Début novembre, Ryanair avait annoncé un bénéfice net part du groupe de 1,3 milliard d'euros au premier semestre décalé.

afp/rp