Ryanair : relance ses cartes-cadeaux pour Noël

Ryanair annonce que ses clients de toute l'Europe peuvent désormais acheter des cartes-cadeaux Ryanair, permettant à leur famille, amis et proches de planifier un voyage pour 2021.



L'année dernière, la compagnie avait enregistré des ventes record de ces cartes-cadeaux de Noël. Celles-ci permettent de voyager à travers plus de 200 destinations.



