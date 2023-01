Ryanair relève ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après une forte saison de Noël

La plus grande compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers prévoit de réaliser un bénéfice après impôts plus important que prévu, de près de 200 millions d'euros, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, grâce à une forte demande de voyages pendant les vacances de Noël et du Nouvel An.

Elle a déclaré qu'elle s'attendait toujours à ce que la période de janvier à mars soit déficitaire en raison des vacances de Pâques qui tombent en avril et d'un récent fléchissement du trafic et des prix des vols au départ du Royaume-Uni et entre les aéroports irlandais et ceux des provinces britanniques.

La compagnie aérienne irlandaise a maintenu sa prévision selon laquelle elle s'attend à transporter 168 millions de passagers au cours de son exercice financier jusqu'à la fin du mois de mars, ce qui est bien supérieur à son précédent record de 149 millions.