Ryanair : remporte son litige contre eDreams

Ryanair, annonce aujourd'hui célébrer sa victoire face à eDreams, à la suite de la décision du tribunal de Hambourg portant sur des pratiques illégales d'affichage de prix.



Le tribunal a finalement estimé que les pratiques d'eDreams n'étaient pas conformes au droit de la consommation puisque des frais de paiements supplémentaires étaient ajoutées sans qu'aucun moyen de paiement gratuit ne soit proposé, explique Ryanair dans un communiqué.



La compagnie avait lancée une procédure contre eDreams dès 2015.



'Ryanair, qui a travaillé sans relâche pour exposer les vérités et les dangers liés à l'utilisation d'eDreams et d'autres plates-formes de ce type, se félicite de cette décision qui est une victoire capitale pour le consommateur et une preuve supplémentaire que ces sites Web ont un comportement nocif et trompeur pour les consommateurs', a réagi la compagnie aérienne.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.