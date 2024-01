Ryanair a déclaré jeudi qu'elle reprendrait ses vols à destination et en provenance d'Israël le 1er février, citant les directives de l'EASA et la reprise des vols par d'autres transporteurs européens.

Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers, a déclaré qu'elle proposerait dans un premier temps un programme réduit avec des liaisons au départ et à destination de Karlsruhe/Baden Baden, Marseille, Memmingen, Milan et Vienne.

Le 9 octobre, la compagnie irlandaise à bas prix a annulé tous ses vols à destination et en provenance d'Israël, à la suite des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Lufthansa, Swiss, Austrian et Aegean ont déjà repris leurs vols vers Tel Aviv. Air France a déclaré qu'elle prévoyait de reprendre sa liaison au départ de Paris le 24 janvier.