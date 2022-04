Ryanair : resserre sa prévision de perte annuelle

Ryanair a resserré sa prévision de perte pour son exercice 2021-2022. Ainsi, la compagnie irlandaise à bas coûts table désormais sur une perte comprise entre 350 et 400 millions d'euros, alors qu’elle visait jusque-là une perte comprise entre 250 et 450 millions d'euros. Lors de son exercice clos fin mars 2022, Ryanair a transporté plus de 97 millions de passagers, contre 27,5 millions lors de l’exercice précédent et 149 millions pré-crise.



En parallèle, la compagnie aérienne a diminué sa dette nette, qui est passée de 2,3 milliards d'euros à 1,5 milliard d'euros. Ryanair jouit d'une note de crédit " BBB " chez S&P et Fitch, assortie d'une perspective stable.



Le prochain rendez-vous pour Ryanair sera la publication de ses résultats annuels, le 16 mai prochain.