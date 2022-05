Ryanair : résultats annuels meilleurs que prévu

Le chiffre d'affaires total a augmenté de plus de 190% à 4,80 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année (au 31 mars 2022).



Le trafic s'est fortement redressé, passant de 27,5 millions à 97,1 millions de passagers.



Les coûts d'exploitation ont augmenté de 113% à 5,27 milliards d'euros (y compris une augmentation notable de 237% du carburant à 1,83 milliard d'euros).



Le groupe a réalisé une perte annuelle de 355 millions d'euros, contre une perte l'année dernière de 1 015 millions d'euros. Selon Oddo, les résultats annuels à fin mars 2022 sont meilleurs que prévu (Oddo BHF : - 379 ME, Consensus -370 ME)



Ryanair prévoit d'augmenter le trafic de l'exercice 2023 à 165 millions (contre 97 millions au cours de l'exercice 2022 et 149 millions avant Covid).



