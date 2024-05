Ryanair : résultats meilleurs que prévu et rachats d'actions

Ryanair a dévoilé lundi des résultats annuels supérieurs aux attentes grâce à la hausse de ses prix, tout en annonçant la distribution à ses actionnaires de 700 millions d'euros par le biais de rachats d'actions.



La compagnie aérienne irlandaise a fait état ce matin d'un bénéfice après impôts en hausse de 34% à 1,92 milliard d'euros pour les 12 mois clos fin mars, alors que les analystes visaient un profit de 1,90 milliard d'euros.



Son chiffre d'affaires annuel s'est accru de 25% à 13,44 milliards d'euros, sur la base d'un trafic passagers en progression de 9% à 183,7 millions et d'un prix moyen par siège en augmentation de 21%.



Pour son nouvel exercice 2024/2025, Ryanair a dit s'attendre à une croissance de son trafic de 8%, entre 198 et 200 millions de passagers, tout en conditionnant son objectif aux futures livraisons d'appareils de Boeing.



S'il évoque une visibilité 'limitée', le transporteur s'est déclaré 'prudemment optimiste' concernant l'évolution de ses tarifs, prédisant des prix stables, voire en légère hausse, pendant la saison d'été après les niveaux records dégagés sur le second semestre de l'exercice écoulé.



A la lumière de sa trésorerie excédentaire, le groupe a annoncé le lancement d'un rachat d'actions de 700 millions d'euros qui devrait être mis en place dans les jours à venir.



A la Bourse de Dublin, l'action Ryanair reculait de 1% lundi matin après avoir ouvert la séance en hausse de 0,9%. Le titre accuse un repli de l'ordre de 5% depuis le début de l'année.



