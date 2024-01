Ryanair a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année qui s'achève fin mars, après que certaines agences de voyage en ligne ont soudainement cessé de vendre ses vols en décembre, ce qui l'a obligée à réduire ses tarifs pour remplir les sièges, alors que les coûts par passager augmentaient de plus en plus.

Ryanair accuse depuis des années les sites web d'ajouter des frais supplémentaires illégitimes et a lancé une série de procédures judiciaires à leur encontre, mais elle a semblé prise par surprise lorsqu'ils ont cessé de vendre les billets de la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne, la plus importante d'Europe en termes de nombre de passagers, prévoyait un bénéfice après impôts compris entre 1,85 milliard et 1,95 milliard d'euros (2 milliards et 2,1 milliards de dollars) pour l'exercice se terminant le 31 mars.

Il s'agit d'une baisse par rapport à ses prévisions de novembre, qui étaient de 1,85 milliard et 2,05 milliards d'euros, mais cela battrait encore son précédent record de 1,45 milliard d'euros en 2018. Les actions de Ryanair étaient en baisse de 2 % dans les premiers échanges.

L'arrêt soudain des ventes par les agences de voyage en ligne a augmenté la proportion de sièges vides sur les vols d'environ 1 point de pourcentage, ce qui a obligé la compagnie aérienne à stimuler les réservations pour Noël et le Nouvel An avec des tarifs "légèrement inférieurs à ce que nous avions prévu", a déclaré le directeur financier Neil Sorahan lors d'une présentation préenregistrée.

Le bénéfice net pour les trois mois à fin décembre, le troisième trimestre de son exercice financier, s'est élevé à 15 millions d'euros, ce qui est nettement inférieur aux 49 millions d'euros attendus par les analystes interrogés par la compagnie.

Le pourcentage plus élevé de sièges vides, ainsi que l'augmentation de la rémunération de la productivité convenue avec le personnel, signifient que les coûts unitaires hors carburant pour l'ensemble de l'année devraient augmenter d'environ 2,5 euros, a déclaré M. Sorahan.

Les retombées de la décision des agents de voyage commencent à "s'estomper", a déclaré M. Sorahan, plusieurs agents s'adressant à la compagnie aérienne pour obtenir de nouvelles offres plus transparentes.

Le trafic au troisième trimestre a augmenté de 7 % pour atteindre 41,4 millions de passagers, tandis que les tarifs moyens ont augmenté de 13 % par rapport à l'année dernière, a déclaré la compagnie aérienne.

Le directeur général Michael O'Leary a déclaré qu'il envisageait l'été avec un certain optimisme, car la capacité limitée des vols court-courriers en Europe se traduirait par une augmentation des prix des billets. Il a déclaré que la capacité en été pourrait être de 92-93% des niveaux pré-COVID ou même inférieure.

M. O'Leary a déclaré qu'il était déterminé à atteindre son objectif de transporter 300 millions de passagers d'ici 2034, contre 183,5 millions pour l'année en cours, et qu'il était prêt à augmenter sa commande de 737 MAX 10 auprès de Boeing si d'autres clients annulaient leurs commandes en raison de retards.

(1 $ = 0,9227 euro) (Reportage de Conor Humphries ; Rédaction de Jamie Freed et Bernadette Baum)