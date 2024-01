Ryanair a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année qui s'achève fin mars, après que certaines agences de voyage en ligne ont cessé de vendre ses vols en décembre, ce qui l'a obligée à réduire ses tarifs pour remplir les sièges.

La plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice après impôts compris entre 1,85 milliard et 1,95 milliard d'euros (2 milliards à 2,1 milliards de dollars) pour l'année allant jusqu'à la fin mars, en baisse par rapport à ses prévisions de novembre qui étaient comprises entre 1,85 milliard et 2,05 milliards d'euros.

Ce résultat serait néanmoins supérieur à son précédent bénéfice annuel après impôts record de 1,45 milliard d'euros en 2018.

"Alors que le trafic et les tarifs étaient supérieurs à ceux de l'année précédente, les charges et les rendements à l'approche de Noël/Nouvel An ont été plus faibles que prévu, Ryanair ayant baissé ses prix en réponse à la suppression soudaine (mais bienvenue) des vols sur les sites OTA (agences de voyage en ligne) Pirate au début du mois de décembre", a déclaré Ryanair dans un communiqué.

Certaines agences de voyage en ligne, accusées par Ryanair d'ajouter des frais supplémentaires illégitimes, ont cessé en décembre de vendre les vols de la compagnie aérienne à la suite d'un certain nombre d'actions en justice intentées par Ryanair.

Ryanair a déclaré que cette décision soudaine pourrait avoir un impact sur les rendements par passager au cours des trois premiers mois de 2024.

Le directeur financier Neil Sorahan a déclaré lundi à Reuters que l'impact de la décision des agents de voyage commençait déjà à "s'estomper".

En raison de la baisse des coefficients de remplissage et de l'augmentation de la rémunération de la productivité convenue avec le personnel, la compagnie a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que les coûts unitaires hors carburant augmentent d'environ 2,50 euros pour l'ensemble de l'année.

Le pionnier des vols à bas prix a gagné 15 millions d'euros au cours des trois mois qui se sont écoulés jusqu'à la fin du mois de décembre, le troisième trimestre de son exercice financier, ce qui est inférieur aux 49 millions d'euros prévus dans le cadre d'un sondage effectué par la compagnie auprès des analystes.

Le trafic au cours de la période a augmenté de 7 % pour atteindre 41,4 millions de passagers, tandis que les tarifs moyens ont augmenté de 13 % par rapport à l'année dernière, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. (1 $ = 0,9227 euros) (Reportage de Conor Humphries ; Rédaction de Jamie Freed)