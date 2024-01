La compagnie aérienne à bas prix Ryanair serait intéressée par l'acquisition de créneaux aéroportuaires italiens qui pourraient être abandonnés à la suite de l'accord entre ITA Airways et Lufthansa, a déclaré mardi le PDG de Ryanair, Michael O'Leary.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Rome, M. O'Leary a déclaré que Ryanair, qui est la plus grande compagnie aérienne en Italie, pensait que des créneaux horaires devraient être libérés à l'aéroport Fiumicino de Rome et aux aéroports Malpensa et Linate de Milan.

Lufthansa cherche à acquérir une participation de 41 % dans ITA pour 325 millions d'euros (354 millions de dollars) dans le cadre d'une augmentation de capital, mais l'opération fait l'objet d'une enquête de la part des autorités de régulation de l'Union européenne.

Ryanair est "très intéressée par l'obtention de plus de créneaux à Fiumicino et de moins à Linate, car nous voulons nous développer à Bergame et à Malpensa", a-t-il déclaré.

"Dans la mesure où des créneaux sont libérés à Linate, nous pensons qu'easyJet et Wizz déplaceront des avions de Malpensa à Linate pour occuper ces créneaux, ce qui nous donnera plus d'espace pour nous développer à Malpensa", a-t-il ajouté.

"Là où ITA ne se développe pas, Ryanair se développera à sa place", a ajouté M. O'Leary.

Le patron de Ryanair a déclaré que Boeing et son rival Airbus devaient améliorer la qualité des avions qu'ils produisent.

Ryanair a doublé son équipe d'ingénieurs à l'usine Boeing de Seattle après que des problèmes de sécurité aient conduit ce mois-ci à l'immobilisation de 171 Boeing 737 MAX 9.

La plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers est l'un des principaux clients de Boeing, mais elle exploite des variantes du 737 MAX différentes de celles qui ont été clouées au sol.

"Boeing et Airbus ont encore des progrès à faire pour améliorer la qualité des avions qu'ils fabriquent, mais dans l'ensemble, nous sommes très fiers de voler sur le 737, qui est un avion très sûr", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,9184 euro) (Reportage d'Angelo Amante ; rédaction de Keith Weir ; édition de Cristina Carlevaro et Kirsten Donovan)