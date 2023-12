Ryanair : salue la décision de justice sur les aides d'Etat

Le 20 décembre 2023 à 15:04 Partager

Ryanair a salué aujourd'hui la décision du Tribunal de l'UE jugeant 'illégales' les aides d'Etats accordées à Air France-KLM dans le cadre de la crise Covid - soit 7 MdsE en 2020 puis 4 MdsE en 2021.



Ryanair exhorte désormais la Commission européenne à 'ordonner à la France de récupérer immédiatement cette aide d'État illégale de plusieurs milliards d'euros auprès d'Air France-KLM' et demande réparation, évoquant 'des dommages causés à la concurrence par ce plan de sauvetage massif de l'État.'



'L'approche laxiste de la Commission européenne en matière d'aides d'État depuis le début de la crise du Covid-19 a permis aux États membres de signer des chèques en blanc à leurs compagnies aériennes zombies inefficaces au nom d'un prestige national flétri' indique en substance un porte parole de Ryanair.



Ryanair estime que 'les subventions injustifiées encouragent l'inefficacité et nuisent aux consommateurs pendant des décennies.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.