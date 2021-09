Ryanair : six nouvelles destinations au départ de Birmingham

Ryanair annonce l'ouverture de six nouvelles destinations au départ de Birmingham dans le cadre de son programme 'Winter 2021/22'.



A compter d'octobre, les Brummies (les habitants de Birmingham) pourront ainsi s'envoler pour Bergame et Turin (Italie), Lisbonne (Portugal), Bucharest (Roumanie), Shannon (Irlande) et Vilnius (Lituanie).



Alors que les voyages retrouvent leurs niveaux d'avant Covid, la compagnie se dit 'déterminée à reconstruire l'industrie touristique du Royaume-Uni'.



Par ailleurs, Ryanair prendra livraison de 55 Boeing 737-8200 'Gamechanger' cet hiver.





