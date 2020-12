Ryanair : va ouvrir une nouvelle base à Venise Trévise

Ryanair annonce l'ouverture d'une nouvelle base à Venise Trévise, à compter du 30 mars 2021. Deux avions de la compagnie y seront basés - soit un investissement de 200 millions de dollars - générant 45 liaisons entre Venise Trévise et des destinations nationales (6) ou internationales (39) dans plus de 20 pays d'Europe.



'Nous sommes ravis de lancer notre 15e base italienne a déclaré Eddie Wilson, directeur général de la compagnie. L'Italie est l'un des plus grands marchés de Ryanair et nous voulons continuer à soutenir la reprise économique ainsi que la connectivité régionale et internationale à travers le pays.'



