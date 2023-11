Ryanair : va réduire ses vols sur le Portugal en 2024

Ryanair va réduire ses transports aériens sur Madère et va diminuer le trafic à Faro et à Porto à partir de 2024.



Cela fait suite à la décision de l'ANA qui augmente les taxes aéroportuaires jusqu'à 17% à partir de 2024 et en particulier sur Lisbonne (+17%), Faro (+12%), Porto (+11%), Açores (+9%) et Madère (+6%).



' Ces augmentations excessives du monopole de l'aéroport de propriété français, ANA, nuisent au tourisme et aux entreprises au Portugal, en particulier dans les économies insulaires de Madère et des Açores ' indique le groupe.



' À Lisbonne, les taxes de passagers ont augmenté de +50% depuis 2019, et la plupart des aéroports européens ont réduit leurs taxes en fonction du Covid ' rajoute Raynair.



