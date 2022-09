Ryanair : veut des mesures contre les grèves françaises

Ryanair a confirmé mercredi qu'elle ne s'attend qu'à des perturbations limitées suite à la grève mineure du syndicat français des contrôleurs aériens en France ce jeudi.



La société conseille aux passagers voyageant vers/depuis la France de consulter le site web ou l'application Ryanair pour connaître le statut de leurs vols.



Ryanair demande une fois de plus à la Commission européenne de prendre des mesures urgentes pour protéger les citoyens/visiteurs européens des grèves répétées du contrôle aérien français en adoptant trois mesures simples :



Exiger des syndicats ATC français qu'ils s'engagent dans un arbitrage obligatoire au lieu de faire grève; Protéger tous les survols français (en vertu des lois sur les services minimums); Permettre aux autres ATC d'Europe de gérer les survols pendant que les syndicats ATC français font grève.



'Il est inexplicable que le contrôle aérien français prenne une fois de plus en otage les citoyens et visiteurs européens', martèle Neal McMahon, directeur des opérations de Ryanair. 'Il est grand temps que l'UE intervienne et protège les survols et les citoyens européens pendant ces grèves répétées de l'ATC français.'



