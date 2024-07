Un tribunal américain a jugé que Booking.com avait violé le Computer Fraud and Abuse Act en accédant sans autorisation à une partie du site web de Ryanair, selon des documents judiciaires.

La compagnie aérienne irlandaise, la plus importante d'Europe en termes de nombre de passagers, a déclaré que cette décision contribuerait à mettre un terme à l'utilisation non autorisée de l'écran par les sites de réservation.

Booking.com a déclaré qu'il était déçu par les décisions et qu'il prévoyait de faire appel.

Ces dernières années, Ryanair a lancé une série d'actions en justice contre les plateformes de réservation tierces qui revendent ses billets sans autorisation.

Elle affirme que ces sociétés, qui utilisent des logiciels de capture d'écran pour trouver et revendre des billets, ajoutent des frais supplémentaires et compliquent la tâche de la compagnie aérienne lorsqu'il s'agit de contacter les passagers.

Un jury du tribunal de district du Delaware a conclu à l'unanimité que Booking.com avait violé la loi sur la fraude et les abus informatiques (Computer Fraud and Abuse Act) et qu'il avait incité un tiers à accéder à des parties du site web de Ryanair sans autorisation "dans l'intention de frauder", selon le verdict rendu jeudi en fin de journée.

Le tribunal a également rejeté les demandes reconventionnelles de Booking.com selon lesquelles Ryanair avait diffamé la plateforme de réservation et que la compagnie aérienne se livrait à une concurrence déloyale.

"Nous maintenons que le fait de permettre aux clients d'accéder et de comparer les tarifs dans l'industrie du voyage favorise le choix du consommateur", a déclaré un porte-parole de Booking.com dans un communiqué envoyé par courriel.

Ryanair, qui a signé ces derniers mois des accords avec un certain nombre d'agences de voyage en ligne pour la revente autorisée de billets, a déclaré qu'elle espérait que cette décision créerait un précédent.

"Nous espérons que cette décision mettra fin au piratage sur Internet et à la surfacturation dont sont victimes les compagnies aériennes, les autres sociétés de voyage et les consommateurs du fait de l'activité illégale des OTA (agences de voyage en ligne) Pirates", a déclaré Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, dans un communiqué.

Il espère que cette décision obligera les agences de protection des consommateurs de Grande-Bretagne et d'Europe à prendre des mesures pour interdire les pratiques illégales de grattage d'écran et de surfacturation des vols et des services auxiliaires auprès des consommateurs. (Rédaction : Conor Humphries ; édition : Susan Fenton)