Ryanair double sa prévision de perte annuelle à cause d'Omicron

Londres (awp/afp) - La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a doublé sa prévision de perte pour l'année à cause de l'impact du variant de covid-19 Omicron, qui a entrainé une forte réduction des réservations pour les vacances de fin d'année.

Le transporteur table désormais sur une perte annuelle de 250 à 450 millions d'euros contre 100 et 200 millions d'euros initialement prévue, d'après un communiqué.

"Le variant Omicron du covid et les récentes restrictions aux voyages à travers l'Europe ont considérablement affaibli nos réservations pour Noël et le jour de l'An", explique la compagnie.

"Ce ralentissement soudain a amené Ryanair cette semaine à couper sa capacité de transport prévue de 33%", ajoute-t-elle.

L'interdiction des voyageurs n'ayant pas un motif essentiel en du Royaume-Uni vers la France et l'Allemagne et la suspension de tous les vols de l'UE depuis ou à destination du Maroc ont abaissé les attentes de trafic pour décembre de Ryanair d'une fourchette anticipée de 10 à 11 millions de voyageurs à entre 9 et 9,5 millions, détaille Ryanair.

Le secteur aérien est l'un des plus durement frappés par la pandémie de coronavirus avec des restrictions sanitaires aux déplacements internationaux qui ont miné le trafic.

afp/rp