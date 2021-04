Ryanair réduit sa prévision de perte 2020 mais peu optimiste pour cet été

Londres (awp/afp) - Ryanair a réduit sa prévision de perte pour son exercice 2020 décalé qui s'est achevé fin mars. La compagnie irlandaise à bas coûts a également révisé sa prévision de trafic pour l'année en cours à cause d'une campagne de vaccination en Europe "lente".

Le transporteur "low cost" prévoit désormais une perte avant éléments exceptionnels de 800 à 850 millions d'euros (870 à 929 millions de francs suisses), contre une prévision précédente de 850 à 950 millions. Il précise dans un communiqué qu'il a transporté 27,5 millions de voyageurs sur l'exercice achevé contre 149 millions un an plus tôt, à cause de la pandémie de coronavirus et des restrictions aux voyages.

Le groupe assure disposer d'un bilan "solide" et des liquidités "importantes" à 3,15 milliards d'euros fin mars. Il ajoute toutefois que "les restrictions aux voyages, les confinement à Pâques et une reprise retardée du trafic à l'entrée de la saison haute de l'été 2021 en raison d'une campagne de vaccination contre le Covid-19 lente dans l'UE signifie que le trafic sur l'année sera probablement dans le bas de notre précédente fourchette de 80 à 120 millions de passagers".

Le groupe dit aussi "ne pas partager l'optimisme récent de certains analystes et nous pensons que l'exercice 2021/2022 sera proche de l'équilibre".

Le titre prenait 0,89% à 16,95 euros à la Bourse de Londres vers 09H25 GMT.

Il y a encore quelques semaines, Ryanair s'est montré optimiste pour l'été, prévoyant de tourner à 80% de ses capacités grâce au déploiement des vaccins et aux levées espérées des restrictions de déplacement en Europe. Plusieurs pays de l'UE font depuis face à un regain de la maladie Covid-19 et ont instauré de nouvelles restrictions ou confinements.

Le gouvernement britannique par ailleurs, n'a pas encore confirmé que les voyages internationaux pourraient reprendre le 17 mai comme il l'espère.

afp/vj