Ryanair va abaisser de 20% les salaires des pilotes en Espagne

Madrid (awp/afp) - La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec ses pilotes en Espagne pour abaisser de 20% leur salaire afin de "minimiser" les suppressions d'emplois, sur fond de réduction des vols provoquée par la pandémie de nouveau coronavirus.

L'accord conclu avec le syndicat de pilotes Sepla pour quatre ans comprend aussi la mise en place de "systèmes de travail flexibles" permettant des gains de productivité.

"Tout ceci permettra de minimiser les pertes de postes de travail des pilotes espagnols", assure la compagnie dans un communiqué.

Ryanair a annoncé lundi une réduction de 20% du nombre de ses vols en septembre et octobre, évoquant une diminution des réservations due au regain de contaminations en Europe.

Les vols vers la France et l'Espagne, deux pays visés par la quarantaine imposée par le gouvernement britannique, sont particulièrement visés.

Ryanair explique en revanche ne pas être parvenue à un accord avec les syndicats de personnel de cabine USO et SITCPLA, et estime "que l'éventualité de pertes d'emplois parmi les personnels de cabine espagnols (est) désormais plus réelle que jamais".

Pour faire face au choc de la pandémie, Ryanair a déjà annoncé un plan de restructuration comprenant la suppression de 3.000 emplois dans l'ensemble de son réseau, soit 15% de ses effectifs.

La pandémie a entraîné une perte nette de 185 millions d'euros entre avril et juin, premier trimestre de son exercice décalé.

afp/buc