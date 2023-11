Ryman Healthcare Limited est un promoteur, un propriétaire et un exploitant de maisons de retraite et de soins pour personnes âgées à intégration verticale. La société développe, possède et exploite des villages de retraite intégrés, des maisons de repos et des hôpitaux pour personnes âgées en Nouvelle-Zélande et en Australie. Elle propose une gamme d'options de vie à la retraite, notamment des appartements indépendants et des maisons de ville, ainsi qu'une assistance à la vie autonome dans des appartements avec services. Son offre de soins aux personnes âgées comprend des maisons de repos, des hôpitaux et des soins aux personnes atteintes de démence. La résidence assistée de la société offre une gamme de services, notamment des services de transport et des sorties programmées, la gestion et l'administration du village, l'entretien et l'exploitation des équipements communautaires, le jardinage et l'entretien du terrain, entre autres. Ses appartements et maisons de ville d'une, deux et trois chambres offrent une palette de couleurs neutres. Il propose également des animations musicales, des défilés de mode, des activités artistiques et artisanales, ainsi que des sorties régulières. Elle possède et gère 38 villages en Nouvelle-Zélande et sept dans l'État de Victoria, en Australie.

Secteur Installations et services en soins de santé