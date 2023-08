Ryman Hospitality Properties, Inc. est une société d'investissement immobilier dans le domaine de l'hébergement et de l'hôtellerie. La société se spécialise dans les centres de congrès haut de gamme et les expériences de divertissement dans les marchés urbains et de villégiature. Ses secteurs d'activité sont l'hôtellerie, le divertissement, les entreprises et autres. Le secteur de l'hôtellerie comprend les établissements Gaylord Hotels, l'Inn at Opryland et l'AC Hotel. Le secteur du divertissement comprend le Grand Ole Opry, le Ryman Auditorium, WSM 650 AM, Ole Red et d'autres. La société possède le Gaylord Opryland Resort & Convention Center, le Gaylord Palms Resort & Convention Center, le Gaylord Texan Resort & Convention Center, le Gaylord National Resort & Convention Center et le Gaylord Rockies Resort & Convention Center. La société possède également le JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa et deux hôtels annexes. Son portefeuille d'hôtels est géré par Marriott International et comprend un total combiné d'environ 11 414 chambres.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé