RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. est une société basée au Japon qui vend principalement des produits sous les marques Mujirushi Ryohin et MUJI. La société est divisée en quatre segments : le segment domestique, le segment de l'Asie de l'Est, le segment de l'Europe et des Amériques ainsi que le segment de l'Asie du Sud-Ouest et de l'Océanie. Le segment national est engagé dans la vente et le complément, l'exploitation de campings, la vente de maisons et les activités de traitement de la distribution. Les trois autres segments étrangers sont principalement engagés dans la vente. Les autres activités comprennent l'achat de produits de la marque MUJI. Pour ce qui est des marques Mujirushi Ryohin et MUJI, les activités principales comprennent la conception, le développement, l'approvisionnement, la distribution et le traitement des produits, la vente au détail dans les magasins gérés directement et la fourniture de produits aux partenaires commerciaux qui exploitent des magasins spécialisés dans les marques Mujirushi et MUJI. La société est également impliquée dans la vente de nourriture et de boissons sous la marque Cafe&Meal MUJI, l'exploitation de campings, la vente de maisons et la vente de produits de la marque IDEE.