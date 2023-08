SAL Steel Limited est une entreprise indienne polyvalente spécialisée dans l'acier, les ferro-alliages et l'énergie. La société opère près du port de Kandla, dans l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde. La gamme de produits de l'entreprise comprend du fer réduit directement (fer réduit directement/fer éponge), des ferro-alliages, des boulettes de minerai de fer et divers produits sidérurgiques finis. La société possède également une usine de 40 mégawatts (MW) qui produit de l'électricité à partir d'une chaudière de récupération de la chaleur perdue et d'une chaudière à combustion à lit fluidisé. L'électricité produite est utilisée pour la consommation captive et l'électricité excédentaire est vendue à divers clients.

Secteur Acier