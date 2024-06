S Connect Co. LTD est une entreprise basée en Corée qui se consacre principalement à la fabrication et à la distribution de pièces intérieures et extérieures pour téléphones portables. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des étuis pour téléphones portables et des composants connexes, notamment en aluminium et en acier inoxydable. Elle fabrique également des moules et des pièces de couverture intérieures et extérieures pour ordinateurs personnels. Ses principaux clients sont Samsung Electronics, Pantech et d'autres. Les filiales de la société comprennent SAM YOU NG CHINA CO., LTD. et S-Connect (DONGGUAN). Co.Ltd, qui fabriquent et distribuent des composants électroniques, et Career. Co.Kr., qui fournit des services d'agence pour l'emploi, des solutions en matière de ressources humaines, des services de chasseurs de têtes et d'autres services par l'intermédiaire d'Internet.

Secteur Equipements et pièces électroniques