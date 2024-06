SF Holding Co., Ltd. est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le groupe propose des prestations de transport express de colis et de fret, de manutention et d'entreposage de marchandises (vracs secs, produits électroniques, marchandises industrielles, etc.), de transport sous température dirigée de produits alimentaires frais et surgelés et de produits pharmaceutiques, de préparation des commandes, de gestion de l'expédition et de la réception, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, etc. En outre, SF Holding Co. développe des prestations de services financiers (gestion de patrimoine, gestion de fonds, prestations de financement) et propose des solutions de paiement électronique.

Secteur Frêt aérien et logistique