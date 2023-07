SIF Italia SpA est une société basée en Italie, engagée dans le secteur de l'immobilier. La société se concentre sur la fourniture de services de gestion et d'administration de biens immobiliers. Elle propose des services tels que la gestion technique et administrative des biens immobiliers, la gestion des installations et le conseil en installations, la Due Diligence et l'évaluation indépendante, l'assistance à l'acquisition et à la vente de la propriété, les services cadastraux et la plateforme numérique, entre autres. La Société fournit ses services pour des complexes immobiliers tels que des centres d'affaires, des complexes résidentiels, des condominiums, des compartiments, des bâtiments industriels, des centres commerciaux, des parcs de vente au détail et des centrales thermiques, entre autres. La société est active en Italie.

Secteur Services immobiliers