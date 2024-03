S&J Corp est une société basée au Japon qui opère principalement dans le domaine de la cybersécurité et fournit des services de conseil et des services de centre d'opérations de sécurité (SOC), qui sont des services de surveillance et d'exploitation de la sécurité. Le service de conseil propose des conseillers en sécurité, des réponses aux incidents, la sécurité du courrier électronique, des diagnostics de vulnérabilité et des produits de sécurité. Le service SOC fournit des services de surveillance par le biais de KeepEye, un service propriétaire de détection et de réponse aux points d'extrémité (EDR) basé sur le cloud et alimenté par SOC Engine. La société fournit des services de surveillance et d'exploitation en utilisant les produits EDR d'autres sociétés.

Secteur Services et conseils en informatique