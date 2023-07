S. M. Gold Limited est une société basée en Inde qui se consacre au commerce de métaux précieux et de bijoux. La société est principalement engagée dans la fabrication et la vente en gros de bijoux en forme de mangalsutra. La société fabrique également d'autres bijoux, tels que des bagues, des chaînes, des boucles d'oreilles, des chaînes d'oreilles, des anneaux de nez/épingles à nez, des ceintures de taille, des bracelets de cheville, des zudas, des bagues d'orteil, des pendentifs, des bracelets et des bracelets, des bijoux de mariage et des bijoux de fête. Ses bijoux sont vendus sous la marque S. M. Gold - the House of Mangalsutra. Elle propose à ses clients une variété de bijoux traditionnels, indo-occidentaux et modernes. La société personnalise également les bijoux en fonction des besoins individuels.

Secteur Habillement et accessoires