La Roumanie espère prendre une décision préliminaire d'investissement final l'année prochaine sur la construction d'une petite centrale nucléaire modulaire (SMR), qui pourrait devenir le premier projet européen utilisant cette technologie, a déclaré lundi le ministre de l'énergie Sebastian Burduja.

Le producteur public d'énergie nucléaire Nuclearelectrica a déclaré qu'en 2021, il s'associerait avec l'entreprise américaine NuScale Power pour construire des réacteurs dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir les sources d'énergie à faibles émissions. La Roumanie cherche à réduire ses émissions de carbone afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de l'UE et de renforcer sa sécurité énergétique, une question plus urgente depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

NuScale vise à construire des SMR en Roumanie, en Pologne et ailleurs en Europe, bien qu'elle ait mis fin à son projet de SMR dans l'Utah, aux États-Unis, à la fin de l'année dernière, en raison de problèmes de coûts et de souscription.

M. Burduja a déclaré que le projet roumain pourrait être jusqu'à un tiers moins cher que le projet Utah, d'après les estimations de NuScale.

Lundi, l'ambassadrice américaine Kathleen Ann Kavalec a déclaré que le projet roumain bénéficiait d'un soutien financier de 4 milliards de dollars de la part de la United States Exim Bank et de la United States International Development Finance Corporation.

Cosmin Ghita, directeur général de Nuclearelectrica, a déclaré que des investisseurs potentiels étaient également intéressés par l'apport de capitaux au projet. Les SMR sont destinés à de nouvelles applications, telles que le remplacement de centrales au charbon à l'arrêt, et sont plus faciles à adapter que les réacteurs traditionnels. La Roumanie utilise un mélange de gaz, de charbon, d'hydroélectricité, de nucléaire et d'énergies renouvelables pour produire de l'électricité et s'est engagée à éliminer progressivement le lignite dans le cadre de son programme d'aide à la relance financé par l'Union européenne.