S-Oil Corp est une société basée en Corée, principalement engagée dans la fabrication et la vente de pétrole raffiné. La société exerce ses activités à travers trois segments. Le segment de la raffinerie fabrique des produits tels que le diesel, l'aviation, l'essence, le naphta, qui sont des carburants pour le transport, le chauffage, les avions et les automobiles, entre autres. Le segment pétrochimique produit du benzène, du toluène et du xylène, qui sont les matières premières des produits pétrochimiques. Le segment de la lubrification fabrique des huiles de base et des lubrifiants.