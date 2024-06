CARFAX Canada, la source d’information sur l’historique de véhicules la plus fiable et la plus exhaustive au pays, s’est donné pour mission de fournir aux Canadiens et aux Canadiennes les connaissances, les outils et les renseignements dont ils ont besoin pour se protéger contre la fraude automobile et pour se sentir en confiance lorsqu’ils achètent, vendent, financent ou assurent un véhicule.

S’appuyant sur des milliards de données provenant de milliers de sources ainsi que sur des technologies d’analyse de données avancées, CARFAX Canada est particulièrement bien placée pour aider à lutter contre le problème du vol et de la fraude automobile. Grâce à une série d’outils de détection de la fraude récemment améliorés, CARFAX Canada fournit aux Canadiens et aux Canadiennes des détails essentiels sur l’historique d’un véhicule, y compris le statut d’un véhicule volé et les indicateurs de fraude potentielle.

Pour les assureurs, les outils de détection de la fraude par le NIV de CARFAX Canada aident à repérer les véhicules inactifs ou qui sont enregistrés plus d’une fois, les véhicules volés, les marques de titres, ainsi que les NIV potentiellement clonés ou falsifiés. Ces données essentielles peuvent aider les assureurs à atténuer les risques en détectant de façon proactive une fraude potentielle avant qu’une police ne soit émise, plutôt que de la découvrir au moment de la réclamation.

Le président de CARFAX Canada, Shawn Vording, explique que « CARFAX Canada aide les Canadiens et les Canadiennes à identifier les vols de voitures depuis plus de 25 ans. Lors d’une récente étude menée auprès d’acheteurs de voitures canadiens, 70 % d’entre eux ont déclaré qu’il était essentiel de pouvoir vérifier le statut d’un véhicule volé avant d’acheter un véhicule ». M. Vording souligne « qu’en 2023, les Rapports d’historique de véhicule de CARFAX Canada ont révélé que 13 355 véhicules avaient été volés ». En outre, souligne M. Vording, « la fraude devient également un problème majeur et CARFAX Canada utilise les données sur les NIV pour fournir des renseignements dans le but d’aider à protéger les Canadiens et les Canadiennes contre le clonage d’un NIV ou l’utilisation d’un faux NIV ».

Le 8 février 2024, CARFAX Canada a participé au Sommet national sur la lutte contre le vol de véhicules à Ottawa. De plus, M. Vording a pris la parole à la Chambre des communes le 26 février 2024, devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU), au sujet du problème grandissant du vol de voitures et de la fraude de numéros d’identification de véhicule (NIV) au Canada et a décrit les diverses façons dont CARFAX Canada continue d’aider à lutter contre ce fléau.

CARFAX Canada s’engage à aider les assureurs, les organismes gouvernementaux, les registraires provinciaux et territoriaux de véhicules, les forces de l’ordre, les concessionnaires, les consommateurs et les partenaires à reconnaître les vols et les fraudes automobiles potentiels. Cet engagement comprend l’élaboration de solutions novatrices, la création de nouveaux partenariats et l’accélération des efforts de l’industrie. En utilisant ses données sur les NIV à bon escient, CARFAX Canada donne aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens de prendre de meilleures décisions concernant les véhicules qu’ils achètent et permet d’apporter plus de transparence à l’industrie automobile.

Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions de CARFAX Canada peuvent aider les assureurs à détecter le vol et la fraude, veuillez envoyer un courriel à big@carfax.ca ou visiter le site go.carfax.ca/fr-ca/big/insurance.

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, qui fait partie de S&P Global (NYSE : SPGI), est la principale source d’information sur l’automobile au Canada, fournissant l’historique, l’évaluation et l’estimation des véhicules. S’appuyant sur des milliards de données provenant de milliers de sources, ses produits permettent aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules d’occasion de prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada se consacre à la transparence et on lui fait confiance pour fournir des renseignements sur l’historique et l’évaluation des véhicules aux concessionnaires, aux fabricants de véhicules, aux consommateurs, aux principaux encans, aux gouvernements, aux fournisseurs d’assurance et aux services de police. https://www.carfax.ca/fr-ca

