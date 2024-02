CARFAX Canada a le plaisir d’annoncer la nomination de Shawn Vording à titre de nouveau président de l’entreprise, à compter du 1er mars 2024. Actuellement vice-président des produits et des ventes, M. Vording est fort d’une vaste expérience acquise au cours de ses 15 années de service chez CARFAX, qui a donné lieu à d’impressionnants résultats. De plus, M. Vording a occupé divers postes depuis les débuts de l’entreprise, auparavant connue sous le nom de CARPROOF et rebaptisée sous le nom de CARFAX Canada en 2018.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Vording rendra compte à Edouard Tavernier, président de S&P Global Mobility, une division de S&P Global qui gère un portefeuille de produits d’information et de technologie de premier plan pour le secteur automobile et qui travaille avec plusieurs marques, dont CARFAX Canada. M. Tavernier s’est montré enthousiaste face au nouveau rôle de M. Vording, soulignant sa passion, son intelligence et ses compétences remarquables en matière de leadership et de stratégie. « Shawn est un leader qui a fait ses preuves et qui possède des connaissances, une expertise et des relations approfondies dans le secteur de l’automobile, ce qui saura profiter grandement à CARFAX Canada tandis que l’entreprise continue de croître », a déclaré M. Tavernier.

Mark Rousseau, qui a occupé le poste de président de l’entreprise au cours des huit dernières années, quittera CARFAX Canada à la fin du mois de mars 2024, après avoir achevé son mandat. « Nous avons accompli tant de choses ensemble; je suis fier de la croissance de CARFAX Canada et du haut rendement de l’entreprise », a affirmé M. Rousseau. « Ce fut pour moi un honneur et une joie de faire partie de cette équipe et je ne peux imaginer une meilleure personne que Shawn Vording pour poursuivre cet excellent travail et continuer à faire progresser l’entreprise », ajouta-t-il.

Les personnes intéressées à se joindre à une équipe primée et à en apprendre davantage sur CARFAX Canada sont invitées à visiter le site www.carfax.ca.

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, qui fait partie de S&P Global (NYSE : SPGI), est la principale source de renseignements automobiles au Canada, de par le fait qu’elle fournit l’historique, l’évaluation et l’estimation des véhicules. CARFAX Canada s’appuie sur des milliards de données provenant de milliers de sources et offre des produits permettant aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules d’occasion de prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada préconise la transparence et est réputé pour fournir des renseignements sur l’historique et l’évaluation des véhicules aux concessionnaires, aux fabricants de véhicules, aux consommateurs, aux grandes ventes aux enchères, aux gouvernements, aux fournisseurs d’assurance et aux services de police. carfax.ca

