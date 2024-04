CARFAX Canada est heureuse d’annoncer une nouvelle collaboration avec Copart Canada, un chef de file mondial dans le domaine des enchères de véhicules en ligne, ainsi qu’un carrefour de premier plan pour la revente et la remise en marché de véhicules. Ce partenariat vise à accroître la confiance des consommateurs lorsqu’ils achètent un véhicule chez Copart Canada, puisque la page des caractéristiques d’un véhicule de Copart Canada telle qu’elle apparaît sur la plateforme de vente aux enchères présentera désormais le Rapport d’historique de véhicule le plus complet au Canada.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240423636878/fr/

Voici ce que Richard Pasta, directeur des partenariats stratégiques chez CARFAX Canada, a mentionné à ce sujet : « Cette amélioration permettra à leurs clients de mieux comprendre l’historique des véhicules et contribuera ainsi à bonifier l’expérience déjà bien établie de l’achat de véhicules chez Copart. »

« Nous sommes ravis de nous associer à CARFAX Canada », déclare Steve Macaluso, directeur général de Copart Canada. « L’intégration de CARFAX Canada permettra à nos acheteurs d’en savoir plus sur l’historique de chaque véhicule, ce qui facilitera la prise de décisions et améliorera leur expérience d’achat globale. »

Dans le cadre de ce partenariat, les clients de Copart Canada pourront accéder à n’importe quel Rapport d’historique de véhicule sans limites ni restrictions, ne payant pour celui-ci qu’au moment d’acheter le véhicule. Le rapport demeurera disponible pendant 180 jours, afin que les acheteurs puissent le consulter, l’imprimer et le télécharger. Les Rapports d’historique de véhicule de CARFAX Canada contribueront à améliorer la plateforme de Copart Canada en fournissant plus de renseignements sur les véhicules vendus par l’entreprise au Canada.

Ce partenariat stratégique reflète l’engagement de CARFAX Canada à fournir aux consommateurs les données les plus complètes sur l’historique des véhicules et renforce l’engagement de Copart Canada à l’égard de la transparence et de la satisfaction de la clientèle dans le domaine de la vente aux enchères de véhicules en ligne. Pour en savoir plus sur les Rapports d’historique de véhicule, veuillez consulter le site carfax.ca/fr-ca.

* CARFAX Canada n’est pas affiliée à Copart Canada de quelque façon que ce soit. Copart Canada ne garantit pas l’exactitude des Rapports d’historique de véhicule de CARFAX Canada, qui sont fournis à titre informatif seulement, et aucun élément contenu dans les Rapports d’historique de véhicule de CARFAX Canada ne doit être interprété comme une garantie de quelque nature que ce soit. Pour plus de renseignements sur les Rapports d’historique de véhicule de CARFAX Canada, veuillez consulter les liens ci-dessous :

Anglais : https://www.carfax.ca/about-carfax/privacy-legal/conditions-of-use

Français : https://www.carfax.ca/fr-ca/about-carfax/privacy-legal/conditions-of-use

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, qui fait partie de S&P Global (NYSE : SPGI), est la principale source d’information sur l’automobile au Canada, fournissant l’historique, l’évaluation et l’estimation des véhicules. S’appuyant sur des milliards de données provenant de milliers de sources, ses produits permettent aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules d’occasion de prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada se consacre à la transparence et on lui fait confiance pour fournir des renseignements sur l’historique et l’évaluation des véhicules aux concessionnaires, aux fabricants de véhicules, aux consommateurs, aux principaux encans, aux gouvernements, aux fournisseurs d’assurance et aux services de police. https://www.carfax.ca/fr-ca

Connectez-vous avec CARFAX Canada sur Instagram, Facebook et LinkedIn.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240423636878/fr/