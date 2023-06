Chine: la reprise dans les services s'est confirmée en mai

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine a progressé en mai pour le cinquième mois consécutif, confirmant la reprise du secteur après la levée des restrictions anti-Covid fin 2022, selon un indice indépendant publié lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI), rendu public par le groupe de médias Caixin et S&P Global, s'est établi à 57,1 points le mois dernier, une accélération comparé aux 56,4 points enregistrés en avril.

Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité. Au-delà, il indique une expansion. Le chiffre de mai est le deuxième plus élevé depuis novembre 2020.

L'offre et la demande de services ont continué à progresser, selon l'étude Caixin. Le sous-indice des nouvelles commandes à l'exportation est également resté en territoire positif pour le cinquième mois d'affilée.

"Les prestataires de services sont restés optimistes, en partie parce que le marché s'est amélioré depuis la fin du Covid", souligne l'économiste Wang Zhe pour Caixin.

La Chine a appliqué durant près de trois ans une politique sanitaire très stricte contre le Covid-19 avec tests PCR quasi obligatoires, confinements et restrictions aux déplacements, qui pénalisaient lourdement l'économie.

Ces mesures ont été subitement levées début décembre. Les Chinois sont ainsi depuis quelques mois de retour dans les restaurants, gares, aéroports et lieux touristiques, contribuant à relancer les services.

En mai, la hausse de l'activité et des besoins des entreprises a conduit ces dernières à accroître leurs effectifs pour le quatrième mois consécutif, selon l'étude Caixin.

Pour sa part, l'indice composite, qui agrège services et industrie manufacturière, a connu une forte progression à 55,6 points, contre 53,6 en avril.

"La production, la demande et les exportations ont toutes augmenté" mais "dans le secteur manufacturier, l'emploi s'est détérioré, les prix ont chuté et les industriels sont moins optimistes quant aux perspectives d'avenir", note Wang Zhe.

"La stabilisation du marché de l'emploi" et "l'augmentation des revenus" via "une politique fiscale proactive devraient être des priorités", souligne-t-il.

Le PIB chinois a progressé sur un an de 4,5% au premier trimestre, son rythme le plus élevé en un an.

Une progression en grande partie poussée par la consommation des ménages, alors que la reprise d'activité des usines tarde à véritablement se concrétiser.

afp/al