L'activité mondiale des usines s'est effondrée en juin, selon des enquêtes menées auprès des entreprises lundi, la faiblesse de la demande en Chine et en Europe assombrissant les perspectives des exportateurs.

Dans la zone euro, l'activité manufacturière s'est contractée plus rapidement qu'on ne le pensait initialement, car le resserrement persistant de la politique de la Banque centrale européenne a pesé sur les finances, et en Grande-Bretagne, le rythme du déclin s'est accéléré à mesure que l'optimisme s'est estompé.

En Asie, alors que l'activité manufacturière a légèrement augmenté en Chine, elle s'est contractée au Japon et en Corée du Sud, la reprise économique asiatique ayant du mal à maintenir son élan.

Les données attendues plus tard dans la journée de lundi devraient faire état d'une nouvelle contraction de l'activité aux États-Unis.

"Il n'y a aucun signe réel d'un rebond du secteur manufacturier cette année. Dans l'ensemble, nous parlons toujours d'une évaluation négative", a déclaré Rory Fennessy, économiste européen chez Oxford Economics, à propos de la publication de la zone euro.

Compilé par S&P Global, l'indice final des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro est tombé à 43,4 contre 44,8 en mai, son niveau le plus bas depuis que la pandémie de grippe aviaire s'est emparée du monde, en dessous d'une lecture préliminaire et plus loin de la marque de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Le ralentissement de juin a été généralisé, les enquêtes publiées plus tôt ce lundi montrant que l'activité des usines dans les quatre plus grandes économies de la zone euro s'est contractée le mois dernier.

L'indice PMI manufacturier britannique S&P Global/CIPS est passé de 47,1 en mai à 46,5, son niveau le plus bas de l'année et l'un des plus faibles depuis la crise financière de 2008-2009.

DOULEUR ASIATIQUE

Les enquêtes asiatiques soulignent les conséquences du rebond plus faible que prévu de la Chine après les blocages du COVID sur la région, où les fabricants se préparent également aux retombées des hausses agressives des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe.

"Le pire est peut-être passé pour les usines asiatiques, mais l'activité manque d'élan en raison de la diminution des perspectives d'une forte reprise de l'économie chinoise", a déclaré Toru Nishihama, économiste en chef des marchés émergents à l'Institut de recherche sur la vie de Dai-ichi.

"La Chine tarde à mettre en place des mesures de relance. L'économie américaine risque de souffrir des fortes hausses de taux d'intérêt. Tous ces facteurs rendent les fabricants asiatiques pessimistes quant aux perspectives d'avenir".

L'indice PMI manufacturier chinois Caixin/S&P Global est passé de 50,9 en mai à 50,5 en juin, selon l'enquête privée.

Ce chiffre, combiné à l'enquête officielle de vendredi qui a montré que l'activité des usines continuait à décliner, ajoute à la preuve que la deuxième économie mondiale a perdu de la vitesse au cours du deuxième trimestre.

L'impact se fait sentir au Japon, où le PMI final de la Jibun Bank est tombé à 49,8 en juin, renouant avec la contraction après avoir progressé en mai pour la première fois en sept mois.

Les nouvelles commandes des clients étrangers ont diminué au rythme le plus rapide en quatre mois, reflétant la faible demande de la Chine.

Le PMI de la Corée du Sud est tombé à 47,8 en juin, prolongeant son repli pour un douzième mois consécutif, un record, en raison de la faiblesse de la demande en Asie et en Europe.

L'activité industrielle s'est également contractée à Taïwan, au Viêt Nam et en Malaisie, selon les enquêtes PMI.

Parmi les indicateurs économiques, il y a eu des éclaircies : l'industrie manufacturière indienne s'est écartée de la tendance et s'est développée à un rythme soutenu en juin, bien qu'un peu plus lent qu'en mai, grâce à une demande solide.

L'enquête Tankan de la Banque du Japon, très surveillée, a également montré que le climat des affaires au Japon s'est amélioré au deuxième trimestre, les coûts des matières premières ayant atteint leur maximum et la suppression des restrictions liées à la pandémie ayant stimulé la consommation.

L'Asie est fortement tributaire de la vigueur de l'économie chinoise, dont la croissance a rebondi au premier trimestre, mais qui n'a pas répondu aux attentes par la suite.

Le sort de l'économie asiatique, y compris celle de la Chine, aura un impact considérable sur le reste du monde. Un resserrement monétaire agressif devrait également peser sur la croissance des États-Unis et de l'Europe.

Dans ses prévisions publiées en mai, le Fonds monétaire international a indiqué qu'il s'attendait à ce que l'économie asiatique progresse de 4,6 % cette année, après une hausse de 3,8 % en 2022, contribuant ainsi à environ 70 % de la croissance mondiale.

Il a toutefois ramené ses prévisions de croissance pour l'année prochaine à 4,4 % et a mis en garde contre les risques qui pèsent sur les perspectives, tels qu'une inflation plus forte que prévu et un ralentissement de la demande mondiale.