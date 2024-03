L'agence de notation Egan-Jones Ratings a été poursuivie en justice par deux anciens cadres qui affirment avoir été licenciés après avoir déclaré à la Securities and Exchange Commission des États-Unis que l'agence de notation laissait indûment les préoccupations commerciales influencer ses notations, notamment après la crise bancaire de l'année dernière.

Selon une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, l'ancien directeur des risques Michael Brawer et l'ancien responsable des notations Philip Galgano ont été licenciés en janvier pour avoir dénoncé des conflits d'intérêts dans les pratiques de notation d'Egan-Jones.

Ils ont déclaré que leurs licenciements violaient les dispositions de la loi fédérale Dodd-Frank sur la protection des dénonciateurs, ainsi que le droit du travail new-yorkais. Sean Egan, cofondateur et directeur général de l'agence, est également accusé.

L'avocat général d'Egan-Jones, Eric Mandelbaum, a déclaré dans un courriel : "Nous sommes au courant de l'action en justice et nous nous défendrons.

La SEC s'est refusée à tout commentaire.

Egan-Jones est l'une des dix organisations de notation statistique reconnues au niveau national, un groupe qui comprend également Moody's Investors Service, S&P Global Ratings et Fitch Ratings.

Les NRSRO évaluent la solvabilité des entreprises, des collectivités locales et des États, ainsi que des pays.

Les investisseurs utilisent leurs notations pour évaluer la sécurité et la valeur des obligations et autres dettes vendues par les agences de notation.

Brawer et Galgano se sont opposés à ce qu'ils ont appelé un "modèle continu de conduite inappropriée" dont ils pensaient raisonnablement qu'il pouvait constituer une violation de la législation fédérale sur les valeurs mobilières.

Tous deux accusent Egan-Jones d'avoir fait pression sur son personnel pour qu'il modifie les notations préliminaires "indicatives" des transactions privées afin d'encourager les clients potentiels à lui laisser émettre les notations définitives.

Ils ont également déclaré qu'Egan-Jones exerçait des pressions pour modifier des notations qui semblaient ne pas correspondre aux notations de ses rivaux et qui pouvaient être considérées comme inexactes, et que son "système de points" pour les analystes prenait indûment en compte les ventes et le marketing.

En outre, les plaignants ont déclaré qu'Egan-Jones avait exigé d'elle qu'elle rétrograde toutes les banques notées "junk", même si les critères de notation ne le justifiaient pas, à la suite des saisies de la Silicon Valley Bank et de la First Republic Bank, l'année dernière.

Un analyste aurait dit à Galgano vers le 5 mai 2023 qu'Egan s'inquiétait du fait que son agence pourrait être poursuivie "en cas de faillite d'une banque notée, si Egan-Jones n'abaissait pas immédiatement sa notation de toutes les banques en dessous de la catégorie d'investissement".

Brawer et Galgano ont déclaré qu'ils avaient régulièrement fait part à la SEC de leurs inquiétudes concernant Egan-Jones, notamment dans plusieurs dossiers déposés l'année dernière auprès de l'Office of the Whistleblower (bureau des dénonciations).

Ils ont déclaré qu'Egan les avait harcelés après avoir pris connaissance de leurs dénonciations et qu'il les avait licenciés le 3 janvier en représailles, bien que ni l'un ni l'autre n'ait fait l'objet d'une évaluation défavorable de leurs performances.

L'action en justice vise à récupérer divers salaires et avantages, des dommages-intérêts punitifs et d'autres réparations.

L'affaire est Brawer et al v Egan-Jones Ratings Co et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-01895. (Reportage de Jonathan Stempel à New York Rédaction de Marguerita Choy)