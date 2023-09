Londres (awp/afp) - La croissance du Royaume-Uni a été plus forte qu'initialement attendu au premier trimestre, d'après une nouvelle estimation publiée vendredi par l'ONS, ce qui éloigne un petit peu le spectre de la récession qui plane sur la fin de l'année.

Le produit intérieur brut (PIB) britannique a finalement augmenté de 0,3% entre janvier et mars, contre une première estimation à 0,1%, précise l'Office national des statistiques (ONS).

La hausse du PIB reste évaluée à 0,2% pour avril à juin.

Pour Samuel Tombs, économiste de Pantheon Macro, "la performance de l'économie britannique pendant et depuis la pandémie de covid-19 ressort bien meilleure qu'estimé au regard de ces révisions".

"Le PIB est maintenant évalué comme ayant chuté de 10,4% en 2020, et non 11,0%, puis de s'être redressé de 8,7% en 2021 et 4,3% en 2022, contre des estimations précédentes de 7,6% et 4,1% respectivement", détaille-t-il.

Selon lui, "une récession peut encore être évitée dans la deuxième partie de l'année", notamment parce que l'inflation ralentit.

La hausse des prix a atteint 6,7% en août, mais les analystes s'attendent à ce qu'elle rebondissent fortement en septembre.

A l'inverse, Ruth Gregory, de Capital Economics pense que l'économie britannique se dirige encore vers une récession à cause de la hausse des taux d'intérêts qui ralentit l'activité et met le budget de millions de ménages sous pression, leurs remboursements immobiliers augmentant fortement.

Le PIB britannique s'est déjà contracté de 0,5% en juillet.

D'après l'indicateur avancé PMI Flash Composite de S&P Global, l'activité au Royaume-Uni s'est par ailleurs contractée en août et septembre.

Si M. Tombs juge qu'au regard des données de l'ONS, le pays n'est "plus à la traine du G7", Ruth Gregory constate toujours que le Royaume-Uni a été plus lent à se remettre de la pandémie que "toutes les économies du G7, sauf l'Allemagne et la France".

afp(hg