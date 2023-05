Le coût de l'assurance contre un défaut de paiement des États-Unis augmente avant le vote sur le plafond de la dette

Le CDS (credit default swap) américain à un an - une mesure du risque de défaillance basée sur le marché - a grimpé à 76 points de base (pb), contre 56 pb mardi, selon les données de S&P Global Market Intelligence. Le CDS américain à cinq ans a également augmenté pour atteindre 43 points de base contre 42 points de base lors de la session précédente.

Le Comité des règles de la Chambre des représentants a approuvé mardi, lors du premier vote de procédure sur la législation, la mesure qui sera débattue par l'ensemble de la Chambre des représentants mercredi. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a prédit que le vote du soir serait un succès, déclarant aux journalistes : "Cela va devenir une loi". Les républicains contrôlent la Chambre à une courte majorité de 222-213.

"Avec l'émergence d'une opposition concertée au sein du groupe républicain ultraconservateur Freedom Caucus et de certains membres de l'extrême gauche du Parti démocrate, les représentants plus modérés sont susceptibles de former une coalition improvisée afin de faire avancer la mesure au Sénat et d'éviter un défaut de paiement d'ici le 5 juin", a écrit Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay, à Toronto, dans une note de recherche.

"Les marchés restent globalement indifférents", a écrit M. Schamotta.