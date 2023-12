Les entreprises du vaste secteur des services britannique ont connu une nouvelle accélération de leur croissance ce mois-ci, suggérant que l'économie a juste assez d'élan pour éviter une récession, du moins pour le moment, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice composite des directeurs d'achat (PMI) S&P Global/CIPS UK - qui englobe les entreprises de services et de fabrication - a augmenté à 51,7, selon la lecture préliminaire de décembre, le plus élevé en six mois et en hausse par rapport à la lecture finale de novembre de 50,7.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation plus faible, à 50,9.

"L'économie britannique continue d'échapper à la récession, la croissance reprenant un peu de vigueur à la fin de l'année pour suggérer que le PIB a stagné au cours du quatrième trimestre", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef de S&P Global Market Intelligence.

"Il s'agit toutefois d'une économie à deux vitesses, l'industrie manufacturière s'étant fortement contractée tandis que les services ont retrouvé un certain équilibre.

L'activité des services financiers a été favorisée par l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt en 2024, a déclaré M. Williamson.

La Banque d'Angleterre a maintenu jeudi les coûts d'emprunt à leur niveau le plus élevé depuis 15 ans et a souligné une fois de plus qu'ils devraient rester élevés pour étouffer les risques d'une inflation encore forte. Mais les marchés financiers prévoient des baisses de taux l'année prochaine.

Le PMI a montré que dans le secteur des services, l'activité commerciale est passée de 50,9 à 52,7, ce qui constitue également le chiffre le plus élevé depuis juin et seulement la deuxième fois depuis juillet que l'indice a dépassé le seuil de croissance de 50,0.

Toutefois, l'indice de l'industrie manufacturière est tombé à 46,4, annulant une partie de l'amélioration du mois de novembre et représentant le 17e mois consécutif de contraction.

La forte croissance des nouvelles affaires dans les entreprises de services a compensé la baisse des commandes dans l'industrie manufacturière, ce qui a donné la première croissance globale des commandes en six mois.

Les effectifs ont baissé pour le quatrième mois consécutif.

L'enquête a apporté un peu de soulagement à la BoE en montrant un léger ralentissement de l'inflation des prix des services, que la banque centrale surveille de près.

L'indicateur de la croissance des prix à la production dans le secteur est passé de 58,2 à 57,7, mais il est resté élevé par rapport aux normes historiques.

Le ton prudemment positif - y compris les attentes les plus fortes en matière de production depuis trois mois dans l'indice composite - est venu s'ajouter à d'autres signes positifs pour l'économie largement moribonde de la Grande-Bretagne.

Les consommateurs sont devenus un peu plus confiants en décembre, selon une enquête publiée plus tôt dans la journée de vendredi, et certains signes indiquent que le ralentissement du marché du logement a atteint son point le plus bas.

Toutefois, la croissance économique reste à peine perceptible. Les données publiées mercredi montrent que le produit intérieur brut s'est contracté de 0,3 % en octobre, laissant la production inchangée depuis janvier.