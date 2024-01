Les entreprises mondiales sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement croissants en raison des attaques menées par les militants houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, en mer Rouge, qui ont perturbé le flux de marchandises transitant par la route commerciale clé du canal de Suez.

Les constructeurs automobiles Tesla, Volvo Car (propriété de Geely) et Suzuki Motor ont déclaré qu'ils suspendaient une partie de leur production en Europe en raison d'une pénurie de composants, ce qui constitue le premier signe clair que les attaques touchent les fabricants.

Le 11 janvier, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé une série de frappes sur le Yémen visant la milice Houthi soutenue par l'Iran. Les prix du transport maritime de conteneurs ont augmenté et les entreprises réorientent les navires vers un itinéraire beaucoup plus long en Afrique australe, ce qui ajoute environ 10 jours au transport, environ 1 million de dollars en carburant et pourrait entraîner des pénuries de produits et des retards.

Les données de S&P Global montrent que la route du canal de Suez représente 14,8 % de toutes les importations de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). L'analyse de S&P Global montre que les biens de consommation, l'habillement et les produits chimiques figurent parmi les secteurs les plus menacés.

S&P Global analyse plus de 300 catégories industrielles et plus de 6 000 produits. Lorsqu'elle évalue l'exposition des industries et des produits, elle considère la route de Suez comme une proportion de l'ensemble du fret dans la région : un ratio plus élevé implique moins d'alternatives provenant d'autres marchés ou modes de transport.

Voici quelques-uns des secteurs exposés à la route du canal de Suez :

Secteur/catégorie de produit Expéditions par la route de Suez en tant que

proportion de l'ensemble du fret

importations vers l'Europe/MENA

Biens de consommation

Jouets 47,0

Appareils ménagers 39,5

Vêtements 39,3

Produits alimentaires

Huile de palme 58,2

Riz 51,4

Thé 47,5

Métaux et

produits chimiques

Produits chimiques inorganiques 24,2

Produits chimiques organiques 24,0

Acier laminé plat 22,3

Produits sidérurgiques manufacturés 20,9

Services publics

Équipement de production d'électricité 26,7

Automobile

Roues de route 20,9

Composants pour 67,2%

batteries

Lithium ion 65,9%

batteries

Freins 48,1

Essieux moteurs 44,1

Pare-brise 41,4%

Dans le même temps, les livraisons maritimes ont représenté 55,1 % de toutes les expéditions de l'Europe/MENA vers l'Asie ou les destinations du Golfe. Mais les livraisons via le canal de Suez ne représentaient que 8,6 % de l'ensemble de ces importations.

Secteur/catégorie de produit Expéditions via le canal de Suez en tant que

de l'ensemble du fret

vers l'Asie ou le Golfe

Automobile

Véhicules de tourisme 41,3

Pièces détachées de véhicules à moteur 20,8

Aliments périssables

périssables

Viande de porc congelée 46,9

Produits laitiers 40,4

Produits à base de beurre 30,0%

Biens de consommation

biens de consommation

Spiritueux 49,1

Bière 44,7

Aliments à base de céréales 36.0%

Parfums, produits de beauté 24,0%

