S&P Global : Des responsables d'organisations à but non lucratif et à but lucratif créent Novata, la nouvelle plateforme technologique qui simplifie le reporting ESG pour le marché privé

Novata lance aujourd'hui une société d'intérêt public innovante ainsi qu'une plateforme technologique. La démarche vise à fournir à l'écosystème des marchés privés, y compris aux sociétés de capital-investissement, des outils intuitifs et efficaces de mesure, de collecte de données et d'analyse comparative en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG). Reposant sur un consortium exceptionnel, qui regroupe la Fondation Ford, S&P Global (NYSE: SPGI), Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) et Omidyar Network, Novata a mis en place une plateforme indépendante, impartiale et flexible à architecture ouverte grâce à laquelle les marchés privés peuvent produire des rapports plus cohérents sur les données ESG pertinentes. Directement inspirée par les besoins des commandités et des commanditaires, Novata est conçue pour offrir un cadre de reporting ESG validé, articulé autour de 10 indicateurs essentiels et repris systématiquement dans les principales méthodologies ESG, ainsi qu'une plateforme technologique sécurisée offrant une vision plus nette de l'impact ESG.

"La majorité de l'activité économique mondiale repose sur des entreprises privées. C'est leur approche de l'impact environnemental et social qui donnera au final un élan aux idéaux du capitalisme inclusif", explique Alex Friedman, directeur général de Novata. "Nous proposons une solution inédite: c'est en effet la première fois qu'un groupe de dirigeants à but non lucratif et lucratif spécialisés dans la justice sociale, les données financières et les marchés privés unissent leurs compétences pour résoudre le problème de la fragmentation ESG qui gangrène les marchés publics."

Lorraine Spradley Wilson, Chief Impact Officer et responsable de la méthodologie chez Novata, ajoute: "Avec une méthodologie simple et efficace, un référentiel de données sécurisé reposant sur la technologie et des outils de benchmarking objectifs, les entreprises privées pourront mieux répondre et anticiper l'évolution des priorités des investisseurs et de notre société."

La solution de Novata repose sur trois piliers:

Un cadre de reporting ESG rationalisé

Une base de données contributive sécurisée où les entreprises privées peuvent établir des rapports sur la base du cadre de Novata, ainsi que d'autres méthodologies très répandues, et où les propriétaires et les commandités contrôlent l'accès aux données de l'entreprise.

Des analyses comparatives objectives et fondées sur des données, par rapport à des entreprises comparables privées et publiques. Des outils de reporting permettant aux entreprises privées de recueillir des informations essentielles sur base de leurs données et de les présenter aisément aux investisseurs, aux régulateurs et autres parties prenantes.

L'intérêt pour l'ESG se développe sur les marchés privés, comme le montrent les sociétés de capital-investissement qui attachent de plus en plus d'importance à quantifier efficacement l'impact sociétal pour les investisseurs. Néanmoins, la rationalisation des critères ESG reste un défi pour les marchés privés, pour la plupart desquels la quantification de la durabilité et de l'impact social en est encore à ses débuts. Novata est à l'avant-garde d'une plateforme technologique guidée par sa mission et qui permettra aux parties prenantes des marchés privés. Qu'il s'agisse d'entreprises privées, de créanciers, de fournisseurs ou d'investisseurs, elle permettra d'éviter la fragmentation qui a compliqué toute mesure efficace et objective de l'impact sur les marchés publics, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des propriétaires d'entreprises et des commandités en matière de stratégies ESG.

Les membres du consortium et les partenaires fondateurs suivants sont les conseillers stratégiques de Novata. Ils assurent l'évolution de la solution au fur et à mesure que les marchés privés mûrissent et se développent.

"La Fondation Ford a pour vocation de soutenir les initiatives qui permettent des avancées significatives vers une forme plus inclusive de capitalisme", déclare Darren Walker, président de la Fondation Ford. "Les solutions de Novata offrent aux investisseurs de mieux placer leurs capitaux, en tenant mieux compte de la finalité, de l'inclusivité et de la durabilité. Leurs outils seront une composante essentielle de la création d'une économie qui fonctionne pour tous."

"La transition économique mondiale vers le Net Zéro passera par une approche résolument collaborative et alignée sur les marchés publics et privés", déclare Doug Peterson, PDG de S&P Global. "S&P Global est fier d'investir dans Novata, une innovation indispensable à la transparence et au benchmarking ESG sur les marchés privés. S&P Global dynamise les marchés de l'avenir, et les marchés privés sont précisément un domaine où la transparence et les éléments probants peuvent contribuer à améliorer leurs procédés. Cet investissement marque un pas en avant dans la collaboration avec le secteur du capital-investissement grâce à une solution conçue spécialement pour soutenir la publication de données ESG sur les marchés privés."

"Sur l'ensemble des marchés privés, l'ESG reste une question complexe dont la résolution nécessite de la nuance. Il n'existe pas de solution unique", déclare Erik Hirsch, vice-président et responsable des initiatives stratégiques chez Hamilton Lane. "Novata est une solution neutre qui permet aux entreprises privées, y compris les commandités, de collecter et de mesurer leurs données en fonction des paramètres les plus pertinents pour elles et leurs investisseurs. Chez Hamilton Lane, nous partons du principe que les meilleures solutions en matière de données et de technologie continueront à faire évoluer les marchés privés, et nous nous réjouissons de pouvoir lancer Novata aux côtés d'une équipe de direction aussi prestigieuse."

"Les entreprises privées et leurs investisseurs occupent une part de plus en plus importante de notre économie et ils ont un rôle essentiel à jouer pour contribuer à un capitalisme plus inclusif et durable. Nous sommes convaincus que la solution de Novata permettra aux entreprises privées, aux commandités et aux commanditaires de mieux gérer leur impact sur les populations et la planète", déclare Mike Kubzansky, PDG d'Omidyar Network.

Les clients bêta auront accès à la plateforme technologique Novata avant la fin de l'année. Un accès élargi est prévu pour le début de l'année 2022.

Plusieurs sociétés de capital-investissement de premier plan interviennent en tant que conseillers du consortium Novata, notamment Bridgepoint, Clearlake Capital Group, Kohlberg & Co., KPS Capital Partners, Lindsay Goldberg, Summa Equity, Thomas H. Lee Partners et The Vistria Group. Par ailleurs, plusieurs conseillers du commandité de Novata - The Vistria Group, Clearlake Capital Group et Kohlberg & Co. - ont consenti des investissements au profit de Novata, dont le produit sera reversé à des organisations sans but lucratif.

"Nous avons fait l'expérience directe de la nécessité absolue d'une approche plus intégrée pour mesurer les critères ESG. Nous avons également constaté les difficultés qui se posent en l'absence d'un cadre et d'outils appropriés conçus sur mesure pour répondre aux besoins uniques des promoteurs de capital-investissement", déclare José E. Feliciano, cofondateur et directeur associé de Clearlake Capital Group et de Clearlake Impact Initiative. "Nous défendons les principes de l'investissement responsable. Nous pensons donc qu'il incombe aux marchés privés de mieux gérer et suivre les performances ESG afin de générer non seulement de solides retours sur investissement, mais aussi d'avoir un impact positif sur la société et son avenir."

Novata a également collaboré avec une série de commanditaires pour concevoir ses solutions, l'ESG étant une préoccupation croissante pour eux.

"Les actifs de capital-investissement occupent une place de plus en plus importante sur les marchés et dans l'économie mondiale, avec une croissance de plus de 150 % au cours des dix dernières années seulement", déclare Scott M. Stringer, contrôleur de la ville de New York. "Et les investisseurs en capital-investissement ont besoin d'un accès fiable à des données ESG précises, concrètes et pertinentes, que ce soit sur le changement climatique, la diversité, les transitions des travailleurs ou la responsabilité des entreprises. Tous ces éléments constituent des composantes fondamentales pour un capitalisme véritablement inclusif et créateur de valeur à long terme pour les bénéficiaires de nos pensions."

Pour en savoir davantage sur Novata, visitez le site Web. Les entreprises privées et les commandités peuvent y manifester leur intérêt pour faire partie des premiers clients de Novata. Regardez la vidéo de lancement ici. Suivez Novata sur LinkedIn pour suivre l'actualité de l'entreprise.

À propos de Novata

Novata est une société d'intérêt public créée dans le but d'aider les sociétés de capital-investissement et les entreprises privées à évoluer dans le paysage ESG. Novata offre des indicateurs pertinents, une base de données contributive pour le stockage des informations, ainsi que des outils d'analyse et de reporting pour les principales parties prenantes, notamment les commanditaires et les régulateurs. Fondée pour permettre aux marchés privés d'accéder à une forme de capitalisme plus durable et plus inclusive, l'objectif de Novata est de les aider à surmonter la fragmentation des normes ESG. Créée en partenariat avec la Fondation Ford, S&P Global, Hamilton Lane et Omidyar Network, avec un financement supplémentaire fourni par ses cofondateurs et son président indépendant, Novata est majoritairement contrôlée par des organisations investies d'une mission et ses employés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.novata.com/.

À propos de la Fondation Ford

La Fondation Ford est une organisation indépendante, à but non lucratif, octroyant des subventions. Cela fait plus de 85 ans qu’elle travaille avec des personnes courageuses en première ligne face au changement social dans le monde entier, guidée par sa mission consistant à renforcer les valeurs démocratiques, à réduire la pauvreté et les injustices, à promouvoir la coopération internationale et à faire avancer les réussites humaines. La fondation, dont le siège social se trouve à New York, dispose de bureaux en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

À propos de S&P Global

S&P Global (NYSE: SPGI) est le plus grand fournisseur mondial de notations de crédit, d'indices de référence et d'analyses sur les marchés mondiaux des capitaux et des matières premières, proposant des solutions ESG, des données poussées et des informations sur des facteurs commerciaux déterminants. Depuis plus de 160 ans, nous fournissons une intelligence essentielle qui libère les opportunités, encourage la croissance et accélère le progrès. Nos divisions comprennent S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices et S&P Global Platts. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.spglobal.com.

À propos de Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) est un cabinet leader dans le domaine de la gestion des investissements sur les marchés privés, qui fournit des solutions innovantes aux investisseurs sophistiqués à travers le monde. Dédié exclusivement à l’investissement sur les marchés privés depuis 30 ans, le cabinet emploie actuellement plus de 475 professionnels qui exercent leur activité dans des bureaux répartis à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Hamilton Lane possédait près de 757 milliards USD sous gestion et supervision, composés d’environ 92 milliards USD d’actifs discrétionnaires et d’environ 665 milliards USD d’actifs sous conseil, au 30 juin 2021. Hamilton Lane est spécialisé dans la création de programmes d’investissement flexibles, qui fournissent aux clients un accès à l’ensemble de la gamme de stratégies, secteurs et zones géographiques des marchés privés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hamiltonlane.com ou suivez Hamilton Lane sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.

À propos d'Omidyar Network

Fondé par les philanthropes Pam et Pierre Omidyar, Omidyar Network est une entreprise de transformation sociale qui a consacré plus d'un milliard de dollars à des entreprises innovantes à but lucratif et à des organisations à but non lucratif depuis 2004. Omidyar Network cherche à repenser les systèmes critiques et les idées qui les gouvernent, et à bâtir des sociétés plus inclusives et équitables où les individus ont le pouvoir social, économique et démocratique nécessaire pour s'épanouir.

