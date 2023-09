S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (61,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights, S&P Global Mobility et S&P Global Engineering Solutions) ; - prestations de notation financière (26,9% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ; - gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,8% ; S&P Dow Jones Indices). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (59,5%), Europe (23,2%), Asie (11,2%) et autres (6,1%).