S&P maintient la note de la France, Bercy salue "un signal positif"

PARIS (Reuters) - L'agence de notation S&P Global Ratings a maintenu vendredi la note de crédit de la France à "AA/A-1+", ce que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué comme un "signal positif".

L'agence de notation a cependant conservé une perspective négative, qui peut ouvrir la voie à une dégradation de la note, en raison de risques pesant sur la mise en oeuvre des objectifs budgétaires du gouvernement. Parmi ces risques relevés par S&P figurent un ralentissement économique prolongé ou un dérapage des dépenses publiques.

Fin avril, une autre agence de notation, Fitch Ratings, avait abaissé sa note d'un cran, à "AA-", en évoquant notamment un contexte politique et social susceptible de compliquer la réduction des dépenses publiques. Bruno Le Maire avait alors regretté "l'appréciation pessimiste de Fitch".

Interrogé par le JDD après la décision de S&P Global, le ministre de l'Economie et des Finances s'est félicité d'un "signal positif", estimant que la stratégie française en matière de finances publiques est "claire", "ambitieuse" et "crédible".

Bruno Le Maire, qui a eu récemment des "discussions très étroites" avec les analystes de S&P selon Elisabeth Borne, a réaffirmé au JDD l'objectif fixé en avril dernier, dans le programme de stabilité adressé à l'Union européenne, de ramener le déficit à moins de 3% du PIB en 2027 et la dette à 108% du PIB à la même date.

Cet objectif doit être atteint grâce aux réformes passées ou à venir (assurance-chômage, retraites, industrie verte), à la sortie du "quoi qu'il en coûte" et à la baisse des dépenses publiques, a détaillé le ministre au JDD.

"Le 19 juin, les Assises des finances publiques seront l'occasion d'identifier les premières mesures d'économies, pour plusieurs milliards d'euros, que nous mettrons en oeuvre dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Et, à l'été, la loi de programmation des finances publiques précisera le cap jusqu'à 2027", a-t-il encore précisé.

"Cette stratégie de désendettement et de réduction des déficits, nous devons nous y tenir avec la fermeté la plus totale. Je suis le garant de cette fermeté", a-t-il ajouté.

Dans son évaluation, S&P salue la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites.

L'agence de notation juge que des conditions d'accès au crédit plus restreintes et une inflation toujours élevée pèseront sur l'activité économique de la France en 2023 et 2024.

Elle prévoit que le déficit budgétaire français diminuera à 3,8% en 2026, contre environ 5% en 2023, et que la dette restera supérieure à 110% du produit intérieur brut.

S&P Global (ex-Standard & Poor's) avait abaissé en décembre dernier la perspective de la France à "négative", au lieu de "stable" précédemment, en raison de risques croissants pour les finances publiques et les conséquences budgétaires pouvant en résulter.

(Rédigé par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse, avec la contribution de Leigh Thomas)