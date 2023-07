Une série de données économiques américaines au cours de la semaine sera déterminante pour les mouvements de la roupie indienne, qui est restée bloquée dans la fourchette de 82 pour le dollar, tandis que les rendements obligataires pourraient poursuivre leur mouvement à la hausse.

La semaine dernière, la roupie a évolué dans une fourchette étroite de 81,93 à 82,06, dans un contexte de hausse de l'indice du dollar, de faiblesse du yuan chinois et d'afflux de portefeuille d'actions, et a terminé à 82,0375 vendredi.

Les traders intrajournaliers espèrent plus de volatilité cette semaine avec la publication de données américaines importantes, selon les traders.

Les données ISM de juin sur l'industrie manufacturière et les services, les commandes d'usine de mai, le rapport sur l'emploi américain et les données hebdomadaires sur les demandes d'indemnisation initiales sont tous attendus au cours de la semaine.

Cette série de données fait suite à des données de croissance meilleures que prévu pour janvier-mars, ce qui a incité les investisseurs à prévoir une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale en juillet.

"Étant donné que la probabilité d'une hausse des taux en juillet est désormais élevée, seul un écart important dans les données américaines à venir permettra à la roupie de sortir de la fourchette", a déclaré Srinivas Puni, directeur général de QuantArt Market Solutions.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation indienne de référence a terminé à 7,1166% vendredi, après avoir augmenté de six points de base (pb) dans la plus grande hausse en une seule séance depuis le 3 novembre. Le rendement a augmenté de quatre points de base la semaine dernière.

Même si le rendement a affiché sa plus forte baisse trimestrielle en trois ans, il a augmenté de 13 points de base pour le mois de juin, indiquant un renversement des paris haussiers.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans une fourchette de 7,07 % à 7,15 % cette semaine.

Les rendements obligataires ont bondi vendredi, les rendements américains ayant dépassé les niveaux clés, tandis que la demande plus faible que prévu lors des ventes aux enchères de titres de créance a entraîné un repli le dernier jour du trimestre.

Les rendements continueront d'augmenter au cours du prochain trimestre en raison d'une forte offre de dette et parce que les chances d'une réduction des taux avant le premier semestre de l'année prochaine semblent peu probables, ont déclaré les traders à Reuters.

La Reserve Bank of India (RBI) a indiqué que les conditions monétaires resteraient strictes pendant un certain temps, car elle cherche à atteindre son objectif d'inflation de 4 %.

"Je ne m'attends pas à des réductions de taux de la part de la RBI au cours de l'année civile actuelle, les taux devraient donc rester élevés plus longtemps et la courbe des rendements devrait s'accentuer", a déclaré Arun Srinivasan, responsable des revenus fixes chez ICICI Prudential Life Insurance. ÉVÉNEMENTS CLÉS : Inde juin S&P Global Mfg PMI - 3 juillet (10:30 a.m. IST) États-Unis juin S&P Global Mfg PMI - 3 juillet (7:15 p.m. IST) États-Unis juin ISM Mfg PMI - 3 juillet (7:30 p.m. IST) Inde juin S&P Global Services PMI - 5 juillet (10:30 a.m. IST)

Commerce international américain de mai - 6 juillet (18h00 IST) Semaine américaine au 26 juin - demande initiale d'allocations chômage - 6 juillet (18h00 IST) Emploi non agricole et taux de chômage aux États-Unis - 7 juillet (18h00 IST) (Reportage de Nimesh Vora et Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)