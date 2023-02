Lazio en tête, Redémarrage et Alkemy mauvais

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances sur le Small-Cap lundi après-midi à Piazza Affari.

FT FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

SS Lazio augmente de 3,8% et enregistre la meilleure performance du panier le jour où l'équipe du Capitole affrontera Vérone lors de la 21ème journée de Serie A.

FTSE SMALL CAP - LOSERS

Restart abandonne 6,0% et se retrouve en bas de la liste des sociétés à faible capitalisation, étendant ses pertes du mois dernier à 1,6%. En revanche, l'action est en hausse de 5,6 % au cours des six derniers mois et en baisse de 16 % au cours de la dernière année.

Alkemy est également touché, dans le rouge de 5,0%. La semaine dernière, l'entreprise a lancé une division interne dédiée aux fonds, "capable de soutenir la stratégie et de développer l'activité des entreprises investies dans son portefeuille dans le but d'accélérer leur croissance en exploitant tous les leviers du numérique", comme expliqué dans une note. L'entreprise, qui travaille depuis des années avec différents fonds, a décidé de mettre en place une structure dédiée au sein du centre de compétence Consulting dirigé par le directeur général Luca Bosco assisté du Senior Strategy Manager Alessandro Iodice, un point de référence pour la ligne d'offre de private equity.

