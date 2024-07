SS Lazio SpA est une société basée en Italie, principalement active dans le secteur des installations sportives professionnelles. La Société est active dans la gestion et l'exploitation de l'équipe de football SS Lazio. La société est également impliquée dans l'organisation de matchs de football, ce qui inclut la vente de billets, la vente de droits radio, ainsi que la publicité et le merchandising de la marque SS Lazio. Elle fournit également des services de gestion des droits de diffusion pour la ligue italienne. L'équipe de la SS Lazio joue ses matchs à domicile dans le stade Olimpico. La société opère par le biais de sa filiale directe SS Lazio Marketing & Communications SpA, qui s'occupe de la publicité, du merchandising et de l'exploitation commerciale générale de la marque SS Lazio.

Secteur Loisirs et détente