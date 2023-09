(Alliance News) - SS Lazio Spa a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice clos le 30 juin, faisant état d'une perte de 29,5 millions d'euros, contre une perte de 17,4 millions d'euros l'année précédente.

La valeur de la production s'est élevée à 148,3 millions d'euros, contre 135,3 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2022. Cette évolution s'explique principalement par l'augmentation des recettes liées à la deuxième place du championnat, pour les droits télévisuels et non audiovisuels, ainsi que pour les stades.

Le montant total se compose des recettes des appels d'offres pour 17,92 millions d'euros, des droits de télévision et autres concessions pour 102,0 millions d'euros, du sponsoring, de la publicité et des redevances pour 20,7 millions d'euros, des recettes de merchandising pour 2,3 millions d'euros et d'autres recettes et revenus pour 5,4 millions d'euros.

Les coûts d'exploitation nets d'amortissements et de provisions se sont élevés à 143,7 millions d'euros et ont augmenté par rapport à la saison précédente, où ils s'élevaient à 130,2 millions d'euros.

Sur ce montant, les frais de personnel - qui sont passés de 98,8 millions d'euros en 2022 à 109,6 millions d'euros - ont augmenté en raison de la hausse des primes individuelles et collectives accumulées pour de meilleurs résultats sportifs.

L'Ebitda s'élève à 4,6 millions d'euros, contre 5,0 millions d'euros l'année précédente.

Les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 38 millions d'euros, contre 8,5 millions d'euros l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, le club précise que "la participation à la Champions League 23/24, le produit réalisé de la vente des droits d'enregistrement des joueurs lors de la première session de la saison en cours, l'excédent financier de la campagne de transfert estivale, la poursuite de la restructuration de l'effectif de l'équipe première, afin de se conformer aux dispositions prévues pour les prochaines saisons par l'UEFA, et le recours à des formes de liquidation autofinancées laissent raisonnablement présumer l'atteinte, à court-moyen terme, de l'équilibre économico-financier".

"Le communiqué de presse publié par la société précise que "les actions ultérieures qui peuvent être poursuivies se concentrent sur la valorisation des actifs de l'entreprise et de la plus-value latente sur la base de la différence entre les prix de marché actuels de l'effectif de l'équipe première, déterminés par des sources indépendantes, et les valeurs comptables des droits relatifs à la performance sportive".

SS Lazio a clôturé la journée de jeudi dans le vert, avec une hausse de 0,6 %, à 0,99 euro par action.

