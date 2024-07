S&T Bancorp, Inc. est une société holding bancaire. Les segments de la société comprennent l'immobilier commercial (CRE), l'immobilier commercial et industriel (C&I), la construction commerciale, les services bancaires aux entreprises, l'immobilier de consommation et les autres services aux consommateurs. Le segment CRE comprend des prêts garantis par des biens immobiliers à usage commercial, y compris des biens occupés par leur propriétaire et des biens d'investissement à des fins diverses telles que les hôtels, les commerces de détail, les immeubles collectifs et les soins de santé. Le segment C&I comprend les prêts accordés aux sociétés d'exploitation ou aux fabricants à des fins de production, de capacité d'exploitation, de comptes clients, de stocks ou de financement d'équipements. Le segment Commercial Construction comprend les prêts accordés pour financer la construction de bâtiments ou d'autres structures, ainsi que pour financer l'acquisition et le développement de terrains non bâtis à des fins diverses. Le secteur des services bancaires aux entreprises comprend les prêts commerciaux accordés aux petites entreprises. Le segment Consumer Real Estate comprend les prêts garantis par des privilèges de premier et de second rang.

