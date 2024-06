S&U plc est une société de financement automobile et de prêts spécialisés basée au Royaume-Uni. Ses filiales commerciales sont Advantage Finance Limited (Advantage Finance) et Aspen Bridging Limited (Aspen Bridging). Advantage Finance est une société de financement automobile au Royaume-Uni. Advantage Finance se concentre sur le marché des voitures d'occasion non privilégiées. Advantage Finance opère dans le secteur des voitures d'occasion en proposant des prêts allant jusqu'à 15 000 livres sterling sur la base d'un contrat de location-vente. Elle accède à son marché par l'intermédiaire de plus de 40 courtiers sur Internet et d'introducteurs de concessionnaires, directement auprès des concessionnaires et par le biais de refinancements de la part des clients. Elle se concentre sur la partie non privilégiée du marché en prêtant à des clients actifs pour répondre à leur besoin de voitures pour le travail et pour des raisons familiales. Aspen Bridging s'adresse aux marchés de la rénovation à court terme et de l'immobilier résidentiel. Aspen Bridging prête jusqu'à 10 millions de livres par opération, avec un prêt moyen de 900 000 livres.